Shooting-Star Mika Biereth hat sich offenbar entschieden. Der 22-Jährige könnte für vier Nationen spielen.

DFB-Kandidat Mika Biereth hat sich für die dänische Fußball-Nationalmannschaft entschieden. Der Mittelstürmer mit deutschen Wurzeln in Diensten der AS Monaco wurde am Dienstag erstmals in den Kader des Europameisters von 1992 berufen.