"Meinen Wert endlich zum Ausdruck bringen": Benjamin Pavard spricht über Abgang beim FC Bayern München

Im vergangenen Sommer verließ Benjamin Pavard den FC Bayern München und wechselte in die Serie A zu Inter Mailand. Im Nachhinein erklärt er, welche Gründe den Ausschlag für den Transfer gaben.

"Ich bin zu Inter gekommen, um Trophäen zu gewinnen, daher war meine Wahl richtig. Mailand ist zu meinem Zuhause geworden. Es ist eine Stadt, die den Fußball atmet. Die Fans unterstützen uns ständig; das kann während der Spiele wirklich den Unterschied ausmachen", erklärte der Verteidiger im Interview mit GQ.

Dabei ließ der Franzose auch durchblicken, dass seine neue Rolle bei den Nerazzurri der Hauptgrund für seine Entscheidung, nach Mailand zu wechseln, gewesen sei. "In meiner Karriere habe ich viel als Rechtsverteidiger gespielt, aber ich wollte mich als Innenverteidiger in einer Dreier-Abwehrkette testen. Ich sah darin eine gute Möglichkeit, meinen Wert endlich zum Ausdruck zu bringen", so Pavard.

Aus heutiger Sicht bereue er den Wechsel auf keinen Fall, auch weil er sich mit seinen Teamkollegen innerhalb kürzester Zeit sehr gut verstanden habe. "Diese Einheit in der Mannschaft spürt man nicht nur bei den Stammspielern, sondern auch bei allen, die bei den Spielen dabei sind", führte er aus.