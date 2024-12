Bryan Zaragoza hat in einem Interview offen und ehrlich über sein desaströses Halbjahr beim FC Bayern München gesprochen.

Bryan Zaragoza, vom FC Bayern München an CA Osasuna ausgeliehener Flügelspieler, hat über sein verkorkstes halbes Jahr in München gesprochen und mit seinen Kritikern, aber auch mit seinem Klub abgerechnet. Der Spanier war zur Rückrunde der vergangenen Saison in die Bundesliga geholt worden, kam aber unter Trainer Thomas Tuchel nur äußerst selten zum Einsatz.