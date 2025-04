"Mein Herz schlägt diese Saison für Bayer 04": Bayern-Legende drückt vor Spitzenspiel Leverkusen die Daumen

Zé Roberto spielte während seiner aktiven Karriere für Bayer 04 Leverkusen und den FC Bayern. Beim Spitzenspiel am kommenden Samstag will er jedoch der Werkself die Daumen drücken, wie er in einem Interview verriet.

"Ich habe tolle Erinnerungen an beide Klubs. Ich habe lange dort gespielt. Es war eine ganze tolle Saison bei Bayer 04 im Jahr 2001/02. Mit Bayern habe ich viele Titel gewonnen. Bayer Leverkusen fehlt es noch, die Meisterschaft zu gewinnen. Die anderen beiden Titel sind schon lange her", sagte der Brasilianer im Gespräch mit Sky.

Für das Meisterschaftsrennen hat Zé Roberto sich dennoch schon für einen persönlichen Favoriten entschieden. "Ich denke, aufgrund der starken Saison, die Leverkusen spielt und weil ich Leverkusen diese Emotionen in der Bundesliga wünsche, schlägt mein Herz diese Saison für Bayer 04."

Der deutsche Rekordmeister wird für die Werkself dennoch eine hart zu knackende Nuss, führte der 49-Jährige weiter aus. "Bayern München ist ein Team, das vor keinem Angst hat, nicht in der Bundesliga und nicht in Europa. Wenn Sie auf den Platz kommen, wollen sie immer gewinnen. Ich denke nicht, dass sie Angst haben."

Gleichzeitig sei Leverkusen ein Team, "was es zu respektieren gilt. Bayer ist seit 30 Spielen ungeschlagen. 26 Siege und vier Remis, wenn ich richtig liege", so Zé Roberto. Das liege vor allem an Trainer Xabi Alonso: "Für mich ist er ein Trainer, der eine große Zukunft vor sich hat. Er hat vor nicht so langer Zeit angefangen, aber er hat jetzt schon gezeigt, wie viel Potenzial und Erfolg er hat. Er ist in der Lage ein Team zu formen mit spektakulärem Fußball."