"Mein GOAT ist offiziell am Ende": Cristiano Ronaldo wird nach desaströsen Statistiken verspottet

Bei der EM in Deutschland blieb Cristiano Ronaldo in allen fünf Spielen mit Portugal blass. Während auch die Zahlen die schwachen Auftritte des 39-Jährigen belegen, rechnen einige Fans mit ihrem Idol ab.

So erzielte der Superstar trotz eines Expected-Goals-Wert (xG) von 3,72 in fünf Spielen keinen einzigen Treffer. Erfolgreich war Ronaldo lediglich zweimal im Elfmeterschießen gegen Slowenien und Frankreich, diese Tore werden in die Statistik jedoch nicht mit reingerechnet.

Der 39-Jährige stand in allen Partien Portugals bei der EM in der Startelf, viermal spielte er dabei über die volle Distanz. Abgesehen von einem Assist gegen die Türkei sprang jedoch nichts Zählbares heraus.

Die beste Chance auf ein Tor in der regulären Spielzeit hatte Ronaldo im Achtelfinale gegen Slowenien, als er mit einem Elfmeter an Torhüter Jan Oblak scheiterte und anschließend in Tränen ausbrach.