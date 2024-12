Laute Pfiffe und eine Ansage von Bayern-Boss Dreesen: Leipzigs Raum spricht über die Vorfälle nach dem Duell in der Allianz Arena.

David Raum von RB Leipzig hat zu den irritierenden Szenen nach der Pleite gegen den FC Bayern München am Freitag Stellung bezogen - und im Zuge dessen Kritik an der Kommunikation über den Anschlag in Magdeburg geübt.