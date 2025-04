Max Kruse beendet Profi-Karriere mit 35

Knapp einen Monat nach seinem Aus beim SC Paderborn 07 in der 2. Liga hat Max Kruse sein Karriereende als Profi-Fußballer bekanntgegeben.

Das verkündete der 35-Jährige in einem Instagram-Live. "Für mich ist die Zeit gekommen, mit 35 einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Der Fußball hat sich für mich in dem Sinne erstmal erledigt", sagte Kruse, der den Trainern dankte, "die an mich geglaubt haben".

Kruse gab an, mit sich selbst im Reinen zu sein und auf eine coole Karriere mit vielen schönen Erlebnisse zurückblicken zu können. Und sagte: "Ich habe mich nie verstellt."

Kruse gab im Jahr 2007 sein Debüt in der Bundesliga und kam dort auf insgesamt 307 Spiele. Der Angreifer spielte für Werder Bremen, den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und den VfL Wolfsburg.