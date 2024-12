"Ich war verbohrt": Wechsel zum FC Bayern München? Pep Guardiola? Mario Götze packt aus!

Mario Götze hat durchblicken lassen, dass sein Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern München im Sommer 2013 ein Fehler gewesen sei.

"Ich weiß, du gibst nicht viel darauf, wenn ich dir sage: Bleibe noch ein bisschen länger in Dortmund. Es wird dir und deiner Entwicklung guttun. Ich habe auf diesen Rat auch nicht gehört", schreibt Götze in einem als Brief an sein junges Ich verfassten Text für das Buch "Stimmen der Eintracht", der am Mittwoch von der Zeit veröffentlicht wurde.

Der mittlerweile 32-Jährige spielt damit auf seinen Transfer vom BVB zu Bayern an, der 2013 für viel Unmut bei Fans der Borussia gesorgt hatte.