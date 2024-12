"Das ist Balsam für die Seele": Marc-Andre ter Stegen endlich die Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft

Marc-Andre ter Stegen sieht sich endlich am Ziel einer jahrelangen Reise mit vielen Enttäuschungen und Zweifeln.

"Natürlich gibt es immer wieder Momente, in denen du nachdenkst und sagst: Boah, das ist wieder ein Schlag gewesen", sagte der neue Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag in Herzogenaurach.

Es habe immer wieder "enge Entscheidungen" gegeben, "die dann meistens in die Richtung von Manuel Neuer gingen". Sein Anspruch aber sei stets gewesen, "die Nummer eins zu sein, was mir ein Jahrzehnt lang leider Gottes nicht gelungen ist".

An Neuer, der es immer wieder geschafft habe, dem Druck standzuhalten, richtete er einen Glückwunsch dafür, "was er erreicht hat - in der Nationalmannschaft und auf Klub-Niveau".