Mannschaftsbus des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel in Barcelona angegriffen

Chaoten bewarfen den Bus der Roten auf dem Weg zum Spiel gegen die Blaugrana in der Königsklasse.

Der Mannschaftsbus des FC Bayern ist kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Mittwochabend attackiert worden. Einen entsprechenden Bericht der Bild bestätigte der deutsche Rekordmeister.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Weg ins Olympiastadion. Der Bus fuhr mit der Mannschaft den Berg Montjuic in der Nähe der Arena hoch und wurde dabei mit Steinen beworfen. Bei der Attacke sei eine Scheibe zu Bruch gegangen und die Busfahrertür beschädigt worden. Das Weiterfahren sei allerdings möglich gewesen. Wer die Steine geworfen hat, ist nicht klar.

Gut möglich, dass die Steinwürfe für Barcelona noch ein Nachspiel haben. Bayern meldete den Vorfall bei der UEFA, eine Untersuchung des Verbands ist die Folge.

In dieser Saison sorgten Anhänger der Blaugrana schon einmal für Ärger. Bei der Niederlage in Monaco zum CL-Auftakt (1:2) zeigten sie ein Plakat mit Bezug zum Nationalsozialismus. Im Gästeblock im Stade Louis II war ein Banner mit der Aufschrift "Flick heil" zu sehen.

Wegen "rassistischem oder diskriminierendem Verhalten" untersagte die UEFA Barcelona den Verkauf von Tickets für das nächste Auswärtsspiel in der Königsklasse. Beim Spiel gegen Roter Stern Belgrad am 6. November sind also keine Gästefans vor Ort.