Manchester United vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Manchester United und Tottenham Hotspur stehen sich heute in der Premier League gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen des 21. Spieltags in der englischen Premier League treffen am heutigen Sonntag, den 14. Januar, Manchester United und Tottenham Hotspur aufeinander. Das Duell, das um 17.30 Uhr angepfiffen wird, findet im Old Trafford in Manchester statt.

Die Spurs befinden sich momentan auf Platz sechs, können mit einem Sieg aber auch auf Rang drei springen. Die Red Devils dagegen sind aktuell weiterhin nur Mittelmaß (Platz neun), die Europa-Plätze sind jedoch in Reichweite.