Manchester United vs. Twente Enschede, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 1. Spieltag im TV und Livestream?

Manchester United bekommt es heute in der Europa League mit Twente Enschede zu tun. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie am 1. Gruppenspieltag live im TV und Livestream überträgt.

In der Europa League kommt es am heutigen Mittwoch, den 25. September, zum Aufeinandertreffen zwischen Manchester United und Twente Enschede. Die Partie am 1. Spieltag wird um 21.00 Uhr im Old Trafford in Manchester angepfiffen.