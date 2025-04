Manchester United vs. Liverpool heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FA Cup Viertelfinale im TV und Livestream?

Im Viertelfinale des FA Cups treffen am heutigen Sonntag Manchester United und der FC Liverpool aufeinander. SPOX klärt Euch auf, wer die Begegnung live im TV und Livestream überträgt.

Während die Reds unter Jürgen Klopp nach dem Gewinn des League Cups die nächste Trophäe anpeilen, ist der FA Cup für Manchester United die realistisch letzte Chance auf Silberware in dieser Saison.

In der Premier League hängen die Red Devils nämlich mit fast 20 Punkten Rückstand auf die Spitze im oberen Mittelfeld fest, in der Champions League wiederum folgte das frühe Aus in der Gruppenphase. Als Letztplatzierter verpasste man dort sogar den "Abstieg" in die Europa League.