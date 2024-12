"Er ist nicht fit": Klartext von Erik ten Hag in Sachen Matthijs de Ligt

Nach dem 3:0-Sieg von Manchester United am Samstag beim FC Southampton hat sich Red-Devils-Trainer Erik ten Hag zu Matthijs de Ligt geäußert.

"Im Moment ist er nicht fit, er hat noch nicht 100 Prozent seines Tempos. Er braucht mehr Spiele, um sein Top-Level zu erreichen. Wir sehen bisher nur vereinzelte Augenblicke, in denen er seine beste Leistung zeigt, aber wenn er erstmal fit ist, wird er noch viel besser", sagte ten Hag.

De Ligt brachte Manchester in Southampton mit seinem ersten Tor für seinen neuen Klub in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. In der 87. Minute musste der 25-jährige Innenverteidiger dann allerdings leicht angeschlagen ausgewechselt werden.