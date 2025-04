Manchester City vs. FC Arsenal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League Topspiel im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 30. Premier-League-Spieltags messen sich Manchester City und der FC Arsenal zum Spitzenspiel der Woche. SPOX verrät, wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

Zum dritten Mal kommt es in der laufenden Saison in England zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden Topklubs Manchester City und FC Arsenal. Die ersten beiden Partien - eine im Community Shield, eine in der Liga - gewann Arsenal, am heutigen Sonntag, den 31. März, werden die Karten jedoch wieder neu gemischt. Um 17.30 Uhr geht es im Etihad Stadium in Manchester los.

Bei ManCity gegen Arsenal handelt es sich um das letzte Spiel des 30. Spieltags, die Kontrahenten liegen in der Tabelle nah beieinander. Arsenal ist Tabellenführer mit 64 Punkten, die Skyblues sind Dritter mit 63 Zählern.

Liverpool, der Tabellenzweite, spielt heute um 15 Uhr gegen Brighton & Hove Albion.