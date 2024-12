Nach Auswechslung im Topspiel gegen Arsenal: Manchester City bangt um Mittelfeldstar Rodri

Schon in der ersten Halbzeit ist für den Star von Manchester City Schluss. Er muss verletzt raus - und könnte lange ausfallen.

Manchester City bangt um Mittelfeld-Star Rodri, der beim 2:2 in der Premier League gegen den FC Arsenal bereits in der 21. Minute verletzt ausgewechselt werden musste. Der Spanier, der zum ersten Mal in dieser Saison in der Liga in der Startelf stand, hatte entweder einen Schlag gegen sein Knie bekommen oder sich vertreten und konnte nicht mehr weitermachen.

Rodri legte sich unter Schmerzen auf den Boden und hielt sich sein Knie. Um sich auswechseln zu lassen, schaffte er es aber wieder auf die Füße und verließ den Platz mit den City-Betreuern, die ihn in die Kabine brachten.

Schon in den ersten Sekunden des Duells war er in einem Zweikampf mit Kai Havertz gestürzt. Er machte weiter - doch sein Knie bereitete ihm danach Schwierigkeiten, als er bei einer Ecke Thomas Partey ausweichen wollte.

City-Trainer Pep Guardiola wurde nach dem Unentschieden auf die Blessur seines Stammspielers angesprochen und antwortete: "Wir wissen noch nicht, wie ernst es ist."

Rodri war auch im EM-Finale gegen England im Sommer in der Halbzeit ausgewechselt worden. Seinen ersten Startelfeinsatz in der neuen Spielzeit hatte er in der vergangenen Woche in der Champions League gegen Inter Mailand. Nun durfte er gegen die Gunners erneut von Anfang an ran.