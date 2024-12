Mainz 05 vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Bundesliga im TV und Livestream?

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt Werder Bremen zum Meisterschaftsspiel am 3. Spieltag der Bundesliga. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Zum Abschluss des 3. Spieltags stehen sich am heutigen Sonntag, den 15. September, der FSV Mainz 05 und Werder Bremen auf dem Spielfeld gegenüber. Gespielt wird in der Mewa Arena in Mainz, wo um 17.30 Uhr der Anstoß ertönt.