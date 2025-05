Luis Diaz, Gehalt: Wie viel Geld verdient der Stürmer beim FC Liverpool pro Jahr?

Luis Diaz gehört zu den Leistungsträgern in der Offensive des FC Liverpool. Hier erfahrt Ihr, was er bei den Reds verdient.

Der kolumbianische Nationalspieler Luis Diaz sorgte in der Saison 2021/22 mit Porto für Schlagzeilen, da er in der Primeira Liga zahlreiche Tore und Vorlagen erzielte. Seine beeindruckenden Leistungen weckten das Interesse von Spitzenvereinen der Premier League, darunter Tottenham Hotspur und Liverpool. Schließlich sicherte sich der Klub von der Merseyside seine Unterschrift im Januar-Transferfenster und leitete damit seine Reise in die Premier League ein.

Es dauerte nicht lange, bis sich Diaz an das Leben in Liverpool gewöhnt hatte und unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp schnell zu einem Schlüsselspieler wurde. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Reds in der folgenden Saison das Champions-League-Finale erreichten, welches sie allerdings gegen Real Madrid verloren.

Die Entwicklung von Diaz war damit aber noch lange nicht abgeschlossen. An der Seite von Mohamed Salah übernahm er das Kommando in der Offensive und trug unter Neu-Coach Arne Slot einen maßgeblichen Anteil zur 20. Meisterschaft in der Premier League bei.

Sein aktueller Vertrag bei Liverpool läuft noch bis 2027, und obwohl er für seine Leistungen gut entlohnt wird, bleibt sein Gehalt im Vergleich zu einigen der Topverdiener des Vereins relativ bescheiden. Wie viel verdient der Kolumbianer genau?

SPOX hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.