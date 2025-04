Lieber Startelf beim FC Bayern München als Olympia-Medaille: Adam Aznou empfiehlt sich als Nachfolger für Alphonso Davies

Beim 3:0-Testspielsieg des FC Bayern München gegen die WSG Tirol durfte Adam Aznou erstmals über die volle Spielzeit auf dem Platz stehen. Der 18-Jährige hat beim deutschen Rekordmeister innerhalb kürzester Zeit eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Nun winkt ihm zum Pflichtspielauftakt sogar ein Platz in der Startelf.

Schon als die Bayern Aznou im Sommer 2022 aus der Talentschmiede des FC Barcelona verpflichteten, wurde sein Transfer als dickes Ausrufezeichen gewertet. Neben EM-Shootingstar Lamine Yamal galt der spanisch-marokkanische Linksverteidiger als eines der Top-Talente der berühmten Akademie "La Masia", den die Katalanen nur zu gern in den eigenen Reihen behalten hätten.

Letztlich waren die finanzielle Schieflage Barças sowie das überzeugende Auftreten der Münchner Verantwortlichen in den Verhandlungen die Gründe dafür, weshalb sich Aznou für einen Wechsel an die Isar entschied.

Nun, rund zwei Jahre später, scheint sich diese Hartnäckigkeit der Bayern bezahlt gemacht zu haben. Über die U17 und U19 schaffte es der 18-Jährige in gerade einmal anderthalb Jahren in die zweite Mannschaft. Wiederum ein halbes Jahr später, am 1. Juli 2024, unterschrieb er dann seinen Profivertrag an der Säbener Straße.

Dieser schnelle Aufstieg kommt nicht von ungefähr. Die Vereinsbosse und vor allem der neue Trainer Vincent Kompany sollen einem Sky-Bericht zufolge unglaublich große Stücke auf Aznou halten und ihm zutrauen, schon in der kommenden Saison eine relevante Rolle in der ersten Mannschaft einzunehmen.