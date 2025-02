Leroy Sané spielt beim 4:0 des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt gut. Doch womöglich entscheiden nicht seine Leistungen, ob er bleiben darf.

Beim 4:0 des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am 23. Spieltag der Bundesliga überzeugten Bayerns Rollenspieler. Leroy Sané könnte zum Opfer von Max Eberls Dilemma werden, die Münchner Saison entscheidet sich an anderer Stelle als in der Liga: Erkenntnisse zum Sieg gegen Frankfurt.