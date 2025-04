Leihe inklusive Kaufpflicht! BVB verkündet Transfer von Manchester Citys Yan Couto

Borussia Dortmund hat Yan Couto von Manchester City ausgeliehen. Das gab der BVB am Samstag bekannt.

Der BVB besitzt bei Couto nach der Leihe eine Kaufpflicht. Deren Höhe beträgt nach SPOX-Informationen 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. Der 22-jährige Rechtsverteidiger, der zuletzt zwei Jahre lang an den spanischen Klub FC Girona ausgeliehen war, besaß bei ManCity noch einen Vertrag bis 2026.

"Wir hatten Yan Couto schon auf unserem Radar, bevor er mit Brasilien 2019 die U17-Weltmeisterschaft gewann. Yan kann ein ganz besonderer Spieler werden. Er bietet Geschwindigkeit, Technik und Spielwitz auf höchstem Niveau. Er ist sehr jung, kann noch viel lernen, und dennoch trauen wir ihm zu, die Geschichte besonderer brasilianischer Spieler beim BVB fortsetzen zu können", wird Geschäftsführer Lars Ricken in der Pressemitteilung zitiert.

Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte: "Yan Couto ist ein extrem spannender Spieler. Er kann die gesamte Außenbahn bearbeiten, paart außergewöhnliche Dynamik mit Intensität, technischer Finesse und Dribbelstärke. Yan ist variabel einsetzbar, liebt Eins-gegen-Eins-Duelle, kann präzise Flanken schlagen und hat einen ausgeprägten Offensivdrang. Seine Entwicklung in Spanien war bemerkenswert, und trotzdem verfügt er noch über viel Entwicklungspotenzial. Damit passt er perfekt in das Profil, das wir für diese Positionsgruppe gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten."