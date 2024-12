Leichte Entwarnung bei Nico Schlotterbeck: BVB verkündet Diagnose

Die Blessur, die sich der Abwehrspieler gegen den FC Barcelona zugezogen hat, ist nicht so schlimm wie befürchtet.

Leichte Entwarnung bei Nico Schlotterbeck: Der Innenverteidiger wird Borussia Dortmund offenbar nicht so lang wie befürchtet fehlen. Der BVB teilte am Donnerstag mit, dass der Nationalspieler eine nicht näher definierte "Bandverletzung" im Sprunggelenk erlitten habe. "Ob er dem BVB in diesem Jahr noch zur Verfügung steht, ist aktuell noch fraglich", hieß es.

Schlotterbeck war in der letzten Aktion des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona (2:3) am Mittwochabend zum Kopfball hochgestiegen, er verpasste dabei den neuerlichen Ausgleich. Bei der Landung knickte sein rechter Fuß 90 Grad nach innen. Die Bilder ließen eine schlimme Verletzung befürchten.

Schlotterbeck wurde minutenlang im Strafraum behandelt, bis der Schiedsrichter abpfiff, später wurde er auf einer Trage vom Platz und kurz vor Mitternacht ins Krankenhaus gebracht. "Das waren schreckliche Bilder", sagte Trainer Nuri Sahin.