Der LASK misst sich mit Meister Sturm Graz. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im Rahmen des 11. Spieltags der Österreichischen Bundesliga treten am heutigen Sonntag, den 27. Oktober, der LASK und Meister Sturm Graz gegeneinander an. Um 17 Uhr geht es in der Raiffeisen Arena in Linz los.