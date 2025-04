LASK vs. SCR Altach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Der Linzer ASK und der SCR Altach eröffnen heute den 2. Spieltag in der Österreichischen Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen der noch frühen österreichischen Meisterschaft wird am heutigen Samstag (10. August) der 2. Spieltag eröffnet. Zu Beginn der Spielrunde treten der LASK und der SCR Altach gegeneinander an. Die Partie in der Raiffeisen Arena in Linz wird um 17 Uhr angestoßen.