Der Linzer ASK und RB Salzburg treffen heute im Viertelfinale des ÖFB-Cups aufeinander. Wer das Duell live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Das letzte Viertelfinalspiel im Rahmen des ÖFB-Cups bestreiten am heutigen Sonntag, den 2. Februar, der Linzer ASK und RB Salzburg. Die Partie wird um 18.15 Uhr in der Raiffeisen Arena in Linz angepfiffen.

SPOX verrät Euch, wer das Pokalspiel live im TV und Livestream überträgt.