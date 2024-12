LASK vs. Djurgardens IF, Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ECL in Österreich im TV und Livestream?

Der Linzer ASK begegnen heute in der Conference League Djurgardens IF. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Partie in Österreich live im TV und Livestream überträgt.

Der Linzer ASK muss am heutigen Donnerstag, den 3. Oktober, zum Auftakt der neuen Conference-League-Saison gegen Djurgardens IF antreten. Das Aufeinandertreffen am 1. Spieltag beginnt um 21.00 Uhr in der Raiffeisen Arena in Linz.