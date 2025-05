Während Barcelona mal wieder ein Spiel in LaLiga verliert, fährt Real in doppelter Überzahl drei Punkte ein.

Vor der feierlichen Pokalübergabe ist die Erfolgsserie von Hansi Flicks FC Barcelona in der spanischen Liga gerissen. Nach zuvor sechs Siegen in Folge in La Liga unterlag der frische gekürte Meister am vorletzten Spieltag dem FC Villarreal 2:3 (2:1), es war die erste Ligapleite des Jahres für Flicks Mannschaft. Die Euphorie im Olympiastadion war dennoch groß: Im Anschluss erhielten die Katalanen die Meistertrophäe.