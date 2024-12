Lamine Yamal mit Doppelpack! FC Barcelona unter Hansi Flick weiter nicht zu stoppen

Der FC Barcelona marschiert unter dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick weiter durch die spanische Primera Division. Barça gewann auch sein fünftes Saisonspiel beim kleinen Nachbarn FC Girona 4:1 (2:0).

Mit 15 Punkten und beeindruckenden 17:4 Toren festigten die Katalanen Platz eins vor Titelverteidiger Real Madrid. Einziger Wermutstropfen: Linksaußen Ferran Torres sah nach hartem Foul die Rote Karte (86.).

Beim Überraschungsdritten der Vorsaison knüpfte das Flick-Team nahtlos an die 7:0-Gala gegen Real Valladolid vor der Länderspielpause an. Lamine Yamal (30./37.) sorgte mit einem Doppelpack für die Pausenführung.

"Normalerweise ist er mehr ein Vorlagengeber", sagte Flick nach der Partie. "Aber ich freue mich für ihn, dass er heute getroffen hat."

In der zweiten Halbzeit traf der Ex-Leipziger Dani Olmo (47.) in seinem dritten Spiel zum dritten Mal, Pedri (64.) ließ Tor Nummer vier folgen. Champions-League-Teilnehmer Girona kam durch Routinier Cristhian Stuani (80.) nur noch zum 1:4.

Barcelona startet am kommenden Donnerstag bei der AS Monaco in die neue Saison der Champions League. Nächster Gegner in der Liga ist am Sonntag darauf der FC Villarreal.