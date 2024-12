Zu viel Qualität: Lamine Yamal ließ Teamkollegen im Barcelona-Training weinen

Lamine Yamal hat mit seinen Fähigkeiten angeblich dafür gesorgt, dass sein Mitspieler Pau Cubarsi im Training der U15 des FC Barcelona vor einigen Jahren in Tränen ausgebrochen ist, weil der verzweifelt und vergeblich nach Lösungen suchte, wie er den Offensivspieler stoppen kann. Das berichtet Bar Canaletes.

Lamine Yamal habe Cubarsi vor derart viele Probleme gestellt, dass dieser in Tränen ausgebrochen sei und nach der Trainingseinheit in einem Gespräch mit seinem Trainer erst wieder aufgebaut werden musste.

Demnach habe der Coach Cubarsi versichert: "Lamine Yamal ist ein Spieler, über den die Leute später sprechen werden." Der Abwehrspieler solle stolz sein, dass er es in dasselbe Team wie das Wunderkind geschafft habe.

Cubarsi hat es inzwischen, genau wie auch Lamine Yamal, in die erste Mannschaft der Katalanen geschafft. Er feierte in der vergangenen Saison sein Debüt und überzeugte vor allem mit seinem ruhigen und abgeklärten Spiel in der Champions League.