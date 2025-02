Cristiano Ronaldo flippt nach einem kuriosen Platzverweis komplett aus, Al-Nassr verliert überraschend.

Al-Nassrs Titelhoffnungen in der Saudi Pro League haben einen schweren Dämpfer erhalten. Der Klub aus Riad unterlag am Freitagabend dem bisherigen Tabellenelften Al-Ettifaq überraschend zuhause mit 2:3. In einer hitzigen Schlussphase standen Al-Nassrs 77-Millionen-Euro-Neuzugang Jhon Duran und Starstürmer Cristiano Ronaldo im Blickpunkt.