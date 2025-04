Kuriose Panne bei Live-Übertragung! ARD zeigt Video von Thomas Müller während Halbfinal-Aus der DFB-Frauen

Während des Halbfinalspiels der DFB-Frauen gegen die USA bei Olympia ist der ARD eine kuriose Panne unterlaufen. Der Sender zeigte inmitten der laufenden Partie einen Clip von Bayern-Star Thomas Müller.

In der elften Spielminute, bei einem Einwurf für die USA in der Nähe des deutschen Strafraums, setzten die Live-Bilder vom Spiel des Olympia-Halbfinales plötzlich aus. Stattdessen konnten die Zuschauer einen Clip von Müller begutachten, in welchem er in einem Stall steht und gemeinsam mit einem Pferd Hufgescharre aufführt.

Hintergrund: Das Video war offensichtlich als Teil eines Beitrags über den Anteil des Bayern-Stars an der deutschen Goldmedaille im Springreiten geplant. Dort hatte Christian Kukuk auf seinem Pferd Checker, welches Müller und seiner Frau Lisa gehört, für den ersten deutschen Olympiasieg in dieser Disziplin seit 1996 gesorgt.