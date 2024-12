"Die klarste Stimme des Fußballs": Christian Streich tritt in die Fußstapfen von Franz Beckenbauer und Sir Alex Ferguson

Kulttrainer Christian Streich erhält für das Jahr 2024 den Walther-Bensemann-Preis.

Wie das Fachmagazin kicker mitteilte, werde der 59-Jährige die Auszeichnung bei der Gala der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur am 25. Oktober in Nürnberg erhalten.

Streich vertrete und verkörpere "absolut glaubwürdig" die Werte Walther Bensemanns, sagte kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Die Ehrung sei "ein Zeichen für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt" sowie zugleich eine Anerkennung der Arbeit des SC Freiburg.

Mit dem 2006 ins Leben gerufenen Preis werden Personen der Zeitgeschichte ausgezeichnet, deren langjähriges Wirken in der Tradition des kicker-Gründers Bensemann steht. Also Menschen, die Herausragendes für den Fußball geleistet haben und dabei womöglich auch gegen den Strom schwimmen mussten.

"Christian Streich hat sich immer wieder, gerade auch in diesem Jahr, gesellschaftspolitisch engagiert. Er war die klarste Stimme des Fußballs gegen die antidemokratischen Kräfte in unserem Land", so Jakob weiter.