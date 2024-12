KSC vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 treffen heute in der 2. Bundesliga aufeinander. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen des 5. Spieltags in der 2. Bundesliga treten am heutigen Freitag, den 13. September, der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 gegeneinander an. Gespielt wird im BBBank Wildpark in Karlsruhe, wo um 18.30 Uhr der Anpfiff ertönt.