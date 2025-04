Kritisiertes Aushängeschild im Wartestand: Wie der BVB den Frauen-Fußball erobert

Der BVB erobert Schritt für Schritt den Fußball der Frauen. Doch jetzt kommt der harte Teil des Weges, der am Ende in die Bundesliga führen soll.

Während in der Bundesliga drei Spieltage vor Schluss nahezu alles entschieden ist, spielen sich die wirklich interessanten Geschichten in Deutschland in den unteren Ligen ab. Mit dem 1. FC Nürnberg, Union Berlin und dem Hamburger SV stehen drei Vereine an der Spitze der 2. Bundesliga, die dafür sorgen wollen, dass das Oberhaus mit der Aufstockung auf 14 Teams in der kommenden Saison länger interessant bleibt.

Auch andere Klubs mit finanzstarken Männerabteilungen im Rücken wollen dorthin. Der BVB ist ein schillerndes Beispiel dafür. Nur wird es noch eine Weile dauern, bis die Schwarzgelben oben angelangen. Was einige Jahre nach Gründung der Frauenabteilung die Frage aufwirft: Wie ist eigentlich der Stand bei Borussia Dortmund? Und lohnt sich die lange Reise im Vergleich zum kürzeren Weg, den man hätte nehmen können?