"Kritik ist was Positives": Didi Hamann erklärt sein häufiges Gemecker gegen FC Bayern und BVB

Der TV-Experte sieht seine übermäßíge Kritik an den zwei Spitzenvereinen nicht als problematisch an und erklärt sich.

Dietmar Hamann ist wahrscheinlich einer der meistzitierten TV-Experten Deutschlands. Meist werden seine oft harten Beurteilungen dann aufgenommen, wenn sie gegen den FC Bayern München oder Borussia Dortmund gehen. Nun erklärt er sich für diese Fokussierung auf die Topklubs.

Bei der Richtung der Kritik erklärte Hamann in einem Interview mit Wettbasis die Situation folgendermaßen: "Der Grund ist, dass einfach bei Bayern und bei Dortmund in den letzten zehn Jahren immer die besten Spieler gespielt haben. Ja, jetzt sind mit Stuttgart, mit Leverkusen zwei reingebrochen, die Leipziger sind jetzt dabei, aber da spielen natürlich die besten Spieler."

Der TV-Experte beurteile seine Kritik daher als "grundsätzlich immer etwas Positives." Denn klar ist: "Wenn ich da etwas kritisiere, dann bin ich der Meinung, dass die Spieler es besser können." Er halte es für am Schlimmsten, wenn Fehler einfach kommentarlos hingenommen würden.

Auch dass es selten die Kleinen trifft, sei offensichtlich. Die Messlatte in München und beim BVB sei da einfach eine andere als bei diesen Vereinen. "Ich kann ja nicht einen Spieler von Darmstadt oder von Holstein Kiel oder von St. Pauli kritisieren, die fast Unmenschliches geschafft haben und aufgestiegen sind in die Bundesliga und dann vielleicht auch die eine oder andere Woche überfordert sind, was ja ganz normal ist, weil sie einfach gegen Spieler oder gegen Mannschaften spielen, die einfach besser besetzt sind."