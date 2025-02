Krise spitzt sich nach Debakel zu! Wirft Christian Ilzer in Hoffenheim jetzt Spieler raus?

Nach der desolaten Vorstellung gegen Union Berlin schrillen beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim die Alarmglocken.

Der Spaß hat ein Ende. "Das wird definitiv keine lustige Trainingswoche werden", kündigte Christian Ilzer seinen Schützlingen nach dem "furchtbaren Aufprall in der Realität" eine harte Gangart an: "Wir haben einen brutalen Job zu erledigen. Ich kenne meine Aufgabe in dem Konstrukt. Es gibt keine Ausreden mehr, jeder ist gefragt."

Den nötigen Rückhalt für die markigen Worte hatte der Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim kurz zuvor erhalten. Trotz der desolaten Vorstellung beim 0:4 (0:1) gegen Union Berlin und seiner desaströsen Bilanz erhielt der Österreicher eine Jobgarantie von seinem Landsmann. "Ich bin überzeugt davon, dass wir mit Christian auf dem richtigen Weg sind", sagte Sportchef Andreas Schicker mit Blick auf die kommende Partie bei Werder Bremen: "Er sitzt definitiv auf der Bank."