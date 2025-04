Kreuzritter, Drachen und Dynamit: Die Spitznamen der 24 Teilnehmer bei der EM

"Les Bleus", "Three Lions", "Squadra Azzurra" - das sind nur ein paar Spitznamen von Nationalmannschaften, die an der EM in Deutschland teilnehmen. Wir liefern die volle Liste aller 24 Spitznamen.

In Deutschland geht am 14. Juni die Europameisterschaft 2024 los. 24 Nationen nehmen am Großereignis teil, davon haben alle mindestens einen Spitznamen.

Im Folgenden bekommt Ihr die Liste aller Spitznamen geliefert.