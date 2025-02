"Korruption": Riesiger Schiedsrichter-Zoff nach Marseille-Pleite - Trainer De Zerbi kündigt drastische Konsequenzen an, Präsident droht mit Liga-Ausstieg

In Frankreich liefern sich die Verantwortlichen von Olympique Marseille einen hitzigen Streit mit den Schiedsrichtern.

Olympique Marseilles Präsident Pablo Longoria hat den Schiedsrichtern in Frankreich "Korruption" vorgeworfen. Nach der 0:3-Pleite gegen AJ Auxerre am vergangenen Samstag ließ er sich zu einem Wutausbruch hinreißen. Auch Trainer Roberto De Zerbi sah sich ungerecht behandelt und kündigte drastische Konsequenzen an.