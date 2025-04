Korb für FC Bayern, BVB und PSG: Top-Talent Dean Huijsen zieht es offenbar zu Bayer Leverkusen

Dean Huijsen, der seit Januar auf Leihbasis bei der AS Rom in der Serie A spielte, wird seinen Stammverein Juventus Turin offenbar in diesem Sommer verlassen. Der 19-Jährige zieht nun auch das Interesse des französischen Meisters Paris Saint-Germain auf sich, möchte sich aber lieber dem deutschen Meister Bayer Leverkusen anschließen.

Laut der französischen Sporttageszeitung L'Equipe hat PSG den Innenverteidiger als potentielle Verstärkung für die Defensive ausgemacht. In der Hauptstadt Frankreichs bestehen angeblich Zweifel an der körperlichen Verfassung der Verteidiger Presnel Kimpembe und Lucas Hernández. Zudem wird der ausgeliehene Milan Skriniar nicht verpflichtet.

Juventus möchte Huijsen zwar unbedingt halten, würde sich dem Bericht zufolge aber einem Verkauf nicht verschließen, wenn ein Klub eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro auf den Tisch legen würde. PSG wäre demnach bereit, diesen Preis für Huijsen bezahlen.

Trotz des Interesses von PSG scheint sich Huijsen jedoch für einen Wechsel in die Bundesliga entschieden zu haben. Wie das italienische Blatt Tuttosport berichtet, sind sowohl Huijsen als auch sein Vater an einem Wechsel zu Bayer Leverkusen interessiert. Trainer Xabi Alonso soll dabei ein wichtiger Faktor sein, weil er bekannt dafür ist, junge Talente zu fördern.