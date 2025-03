"Kommende Nationalspieler" und Transfer-Kracher statt Klopper-Liga: Wie die 2. Bundesliga zum besten Unterhaus der Welt wurde

In der 2. Bundesliga tummeln sich zahlreiche Hochveranlagte wie Stefanos Tzimas und Caspar Jander. Klopperliga war gestern. Wie kam es dazu?

Gestern noch Can Uzun und Paul Wanner, heute Ibrahim Maza, Caspar Jander, den Weltmeister Christoph Kramer bereits als kommenden Nationalspieler sieht, und Stefanos Tzimas. Als "stärkste zweite Liga der Welt" hat sich das deutsche Fußball-Unterhaus wegen der vielen abgestürzten Traditionsvereine ohnehin schon seit geraumer Zeit gesehen. Doch neuerdings spielen im Unterhaus eine ganze Reihe von Spielern mit Star-Potenzial. Wohl noch nie zuvor waren so viele Hochveranlagte in der deutschen Zweitklassigkeit zu Hause – und das hat viele Vorteile für die Top-Talente.