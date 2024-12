Klublegende überholt: Luka Modric stellt bei Real Madrids Sieg gegen Celta Vigo einen Rekord auf

Der Kroate ist nun ältester Real-Spieler und bewies prompt, dass er dennoch keinesfalls zum Alten Eisen gehört.

Luka Modric ist seit Samstagabend der älteste Spieler, der ein Pflichtspiel für Spaniens Rekordmeister Real Madrid absolviert hat. Der kroatische Mittelfeldstratege löste im LaLiga-Auswärtsspiel gegen Celta Vigo Sturmlegende Ferenc Puskas ab.

Modric wurde in der zweiten Halbzeit von Trainer Carlo Ancelotti eingewechselt. Der Vize-Weltmeister von 2018 war bei diesem Einsatz 39 Jahre und 40 Tage alt. Er übernahm damit die Rekordmarke von Puskas, der bei seinem letzten Spiel für Real am 8. Mai 1966 in der Copa del Rey gegen Real Betis 39 Jahre und 36 Tage alt war.

Modric kam in der 63. Minute beim Stand von 1:1 in die Begegnung. Keine drei Minuten später lieferte er einen überragenden Assist zum 2:1-Siegtreffer für die Gäste in Galizien durch Vinícius Júnior. Modric schickte den Brasilianer mit einem perfekt getimten Steilpass auf die Reise. Dieser schob die Kugel am heraus eilenden Celta-Keeper Vicente Guaita vorbei.

In der 79. Minute war Modric auf der anderen Seite ebenso ein entscheidender Faktor, als er einen Schuss des freistehenden Alfon González innerhalb des Sechzehners in höchster Not blockte.