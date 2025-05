Klub WM, Übertragung im Free-TV: Werden die Spiele des FC Bayern München und BVB kostenlos im Fernsehen gezeigt / übertragen?

Nach der regulären Saison startet die neue Klub-WM - Fans dürfen sich freuen: Die Spiele werden im Free-TV übertragen. SPOX hat alle Infos.

Die Klub-WM läuft vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 – mit dabei sind Teams aus allen sechs FIFA-Konföderationen. Für die Bundesliga treten der FC Bayern und Borussia Dortmund an. Insgesamt werden 63 Spiele in zwölf US-Städten ausgetragen – das Eröffnungsspiel steigt in Miami, das Finale findet in New Jersey statt.

SPOX verrät, wo die Partien zu sehen sind.