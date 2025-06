Die Klub-Weltmeisterschaft 2025 steht vor der Tür, und Ihr könnt alle Spiele live sehen. Was Euch das kostet? Das verrät SPOX.

Nach einer kurzen Pause geht es im Juni und Juli mit Vereinsfußball der Spitzenklasse weiter: Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 messen sich in den USA die besten Vereine aus aller Welt.

Sämtliche Begegnungen werden live und in Farbe übertragen, also auch die von Borussia Dortmund und vom FC Bayern München. Was für Preise dafür anfallen, erfahrt Ihr hier bei SPOX.