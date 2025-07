Klub WM heute live mit dem BVB bei DAZN oder SAT.1: Auf welchem Sender läuft Borussia Dortmund vs. CF Monterrey heute live im Free-TV und Livestream?

Wer zeigt den BVB im Achtelfinale der Klub WM gegen den CF Monterrey heute live? SPOX hat alle Infos!

Nach der Gruppenphase geht es bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft ans Eingemachte - die K.O.-Phase steht an. Auch der BVB hat sich für die Runde der letzten 16 Teams qualifiziert. In dieser bekommt es die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit dem mexikanischen Erstligisten CF Monterrey zu tun. Nach ausbaufähigen Auftritten zu Beginn sollte die Borussia eine Leistungssteigerung hinlegen, um in Viertelfinale einzuziehen und die Titelambitionen aufrecht zu erhalten.

Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX!