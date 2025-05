In diesem Sommer geht der BVB bei der Klub-WM an den Start. Wann Borussia Dortmund bei dem Turnier im Einsatz ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erstmals mit 32 Teams wir die Klub-WM in diesem Jahr ausgetragen. Das Turnier geht vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA über die Bühne. Der BVB gehört 2025 zum Teilnehmerfeld des reformierten Wettbewerbs, in dem die Dortmunder in der Vorrunde in der Gruppe F antreten.

SPOX verrät, wann die Spiele der BVB bei der Klub-WM in Deutschland zu sehen sind.