Heute startet die Kings League Germany 2025. SPOX liefert Euch alle Infos zu dem Event und verrät, wer das Spektakel live überträgt.

Am Samstag, den 12. April, beginnt die Kings League Germany 2025. Nach der Baller League und der Icon League, geht damit in Deutschland die dritte Kleinfeldliga an den Start. Der deutsche Ableger der von Gerard Piqué gegründeten Kings League startet mit dem 1. Spieltag um 18.00 Uhr in den MMC Studios in Köln.

Alle Informationen zur Kings League Germany, erhaltet Ihr hier bei SPOX.