(Fußball-)Rente? Auf keinen Fall! "King Kazu" denkt auch mit 58 Jahren noch immer nicht ans Aufhören.

Kazuyoshi Miura startete nun in der japanischen 4. Liga in seine 40. (!) Saison als Profifußballer. Der ehemalige Nationalspieler wurde beim 2:1 seines Atletico Suzuka Club gegen den Yokohama Sports&Culture Club in der 82. Minute eingewechselt.