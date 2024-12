"Keine guten Spieler" im Ausland! Präsident von Brasilien will Vinícius Júnior, Rodrygo und Co. aus Nationalmannschaft ausschließen

Spielen Vinícius Júnior und die anderen brasilianischen Stars aus Europa bald nicht mehr für ihr Land? Es wäre im Sinne des heimischen Präsidenten.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich dafür stark gemacht, dass für die Nationalmannschaft Brasiliens ab sofort nur noch Spieler berücksichtigt werden, die auch auf Vereinsebene in ihrem Heimatland spielen. Qualitative Unterschiede würde es seiner Meinung nach ohnehin nicht geben.

Laut Lula gibt es derzeit "keine guten Spieler" im Ausland. "Diejenigen, die im Ausland spielen, sind nicht besser als die, die hier spielen", sagte er in einem Radio-Interview am Tag nach dem 2:1-Sieg Seleção über Chile in der WM-Qualifikation.

Den Vorschlag habe er auch bereits dem Präsidenten des brasilianischen Fußballverbands (CBF), Alejandro Dominguez, unterbreitet. Wie die Antwort ausfiel, ließ er derweil offen.

Von der Lula-Regelung wären unter anderem Spieler wie Vinícius Junior, Rodrigo, Militão, Endrick (alle Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona) oder die Torhüter Alisson Becker (FC Liverpool) und Ederson (Manchester City) betroffen. Auch Publikumsliebling Neymar, der in Saudi Arabien für Al-Hilal spielt, würde dann nicht nominiert werden.