"Keine einfache Situation": Zweitligist könnte nach 50 Jahren grotesken Negativ-Rekord aufstellen

Ein einziges Tor hat Jahn Regensburg in neun Spielen erzielt. Das "schaffte" in der Geschichte der 2. Bundesliga bisher nur ein anderer Klub.

Ein einziges Tor. Nach neun Spielen. Und selbst das liegt bereits zweieinhalb Monate zurück. Die Ladehemmung bei Jahn Regensburg nimmt mittlerweile groteske Formen an, seit 686 Minuten plus Nachspielzeit wartet der Aufsteiger in der 2. Fußball-Bundesliga auf seinen zweiten Treffer. Trainer Joe Enochs ist verzweifelt, doch der Amerikaner hat eine simple Lösung parat.

"Je näher der Ball am gegnerischen Tor ist, desto größer ist die Chance, dass wir zum Torerfolg kommen", sagte Enochs. Seine Mannschaft müsse mehr "Strafraumaktionen forcieren", auch mal den Ball lang vor das gegnerische Tor schlagen. Einfacher gesagt, als getan.

Im besten Fall soll schon im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Freitagabend (18.30 Uhr) der Knoten platzen. "Wir haben genug Leute, die nachgewiesen haben, dass sie Tore schießen können", sagte Enochs. Der Coach dürfte dabei vor allem an Noah Ganaus, Dominik Kother und Christian Viet gedacht haben. Das Trio hatte in der vergangenen Drittligasaison zusammen 30 Treffer erzielt.