Keine Beförderung und belastetes Verhältnis zu Sven Mislintat: Die Berufung von Lars Ricken beim BVB ist eine Niederlage für Sebastian Kehl

Bei der Wahl zum neuen Geschäftsführer Sport greift Borussia Dortmund zu der Lösung mit dem intensivsten Stallgeruch und der höchsten Identifikation. Für Sportdirektor Sebastian Kehl ist die Berufung von Lars Ricken eine Niederlage. Kehl muss außerdem mit Sven Mislintat zusammenarbeiten, dem künftigen Technischen Direktor beim BVB. Ihr Verhältnis gilt als belastet.

Stell dir vor, Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft und die Zeit ohne den langjährigen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke - und niemand bekommt es mit! So ist es nun tatsächlich beim BVB geschehen. Die Bestellung von Lars Ricken zum neuen Geschäftsführer Sport ab Mai kommt einer Überraschung gleich. Kein einziges Gerücht dazu war vorab durchgesickert.

Dafür, dass in der heute dauer-hektischen Medienlandschaft keine Interna nach außen gedrungen sind, gebührt dem Klub ein großes Kompliment. Vielleicht muss man sich als Journalist auch vielmehr an die eigene Nase fassen. Schließlich kommt die Personalie Ricken nur auf den ersten Blick überraschend daher, eigentlich lag sie sehr nahe.

Der gebürtige Dortmunder, seit 1990 (!) im Verein, ist nämlich die Lösung mit dem größtmöglichen Stallgeruch, die man sich vorstellen kann. Dass dieser Faktor stets ein wichtiger für Watzke war, lässt sich an dutzenden Entscheidungen während seiner seit 2005 andauernden Amtszeit ablesen. Mehr Identifikation mit dem Klub als bei Ricken geht kaum.

Ricken hat sich diese Beförderung in für ihn unbekanntes Terrain auch verdient. Seit 2008 arbeitet er als Nachwuchskoordinator beim BVB, im Januar 2021 ging es für ihn als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums eine Stufe in der Karriereleiter nach oben. Er verantwortete die größte Abteilung innerhalb des Klubs, unter Rickens Ägide hat sich das Dortmunder NLZ zum erfolgreichsten in Deutschland entwickelt.